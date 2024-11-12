Госдума обязала нотариусов информировать наследников о кредитных долгах наследодателя

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о своевременном информировании нотариусом наследников о кредитных обязательствах умершего наследодателя.

Документ внесен в Госдуму в июле 2023 года группой депутатов от «Единой России». В первом чтении он был принят в феврале этого года. По действующему законодательству в случае смерти наследодателя в состав его наследства входят в том числе обязанности по оплате невыплаченной наследодателем на дату его смерти задолженности по кредитам. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам солидарно, то есть совместно, каждый пропорционально его доле. Однако до сих пор не определен порядок их информирования о кредитных долгах наследодателя, указали авторы инициативы в пояснительной записке. В связи с этим, когда наследники спустя полгода после принятия наследства узнают о долгах только после получения требований кредиторов, процедура принятия наследства становится экономически нецелесообразной, подчеркнули парламентарии.

Законопроект дополняет новой статьей Основы законодательства РФ о нотариате. По ней ведущий наследственное дело нотариус обязан не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его открытия, направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история наследодателя, либо о ее отсутствии. Соответствующая информация поступает через единую систему нотариата не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса. Затем также не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения данных, нотариус извещает наследников об отсутствии кредитной истории наследодателя или об отсутствии неисполненных долговых обязательств либо о наличии не исполненных по состоянию на дату запроса долговых обязательств наследодателя. Предполагается, что извещение наследников будет происходить с помощью письма по адресу места жительства или электронной почты либо при личной явке к нотариусу.