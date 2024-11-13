Мишустин прилетел в Баку на климатическую конференцию ООН
12:00 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с однодневным визитом в Азербайджан. Здесь он выступит на конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29).
Форум проводится 11–22 ноября. Свое участие в нем подтвердили более 50 глав государств и правительств. Присутствуют и руководители международных организаций, в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш. Делегаты обсуждают поиск эффективных решений для борьбы с негативным влиянием глобального потепления и адаптации зеленой повестки.
Бакинская климатическая конференция ООН стала первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в эти дни столицу Азербайджана посетят до 80 тыс. иностранных гостей.
Во время визита отдельное внимание Мишустин уделит российско-азербайджанским отношениям. Глава кабмина РФ проведет встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым и переговоры с премьером Али Асадовым. Будет обсуждаться развитие двусторонних связей по всем направлениям.
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