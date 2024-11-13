С начала года сливочное масло подорожало на 25,7% - Росстат
19:15 13.11.2024 Источник: Интерфакс
Цены на сливочное масло в РФ в октябре выросли на 6,6%, сообщил Росстат в среду. Рост цен ускорился: в сентябре он составлял 5,1%. С начала года сливочное масло подорожало на 25,7%, по сравнению с октябрем прошлого года - на 29,7%.
Росстат отмечает рост цен и на другие молочные продукты. Так, сметана в октябре подорожала на 3,2%, все виды питьевого молока (кроме детского) и питьевые сливки - на 2,6%, сыры - на 2,5%, кисломолочные продукты, творог, национальные сыры и брынзу, сырки, йогурт, сгущенное молоко с сахаром - от 1,2% до 2,4%.
По данным Росстата, цены на продукты питания в целом в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 1,3% (в сентябре по сравнению с августом - на 0,3%), с начала года - на 5,7% (на 4,3%), в годовом выражении - на 9,3% (на 9,5%).
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