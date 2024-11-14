ЕС не будет создавать собственное ЦРУ — доклад Ниинистё

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не должен создавать собственное разведывательное агентство, аналогичное американскому ЦРУ. Об этом заявил экс-премьер Финляндии Саули Ниинистё, представляя в Европарламенте свой доклад об укреплении обороноспособности Евросоюза, который написан по заказу Еврокомиссии, и на основании которого Брюссель намерен превратить Евросоюз в военный альянс и обеспечить централизацию власти в Европе в руках Еврокомиссии. Об этом ранее уже прямо заявляли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и уходящий глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Мы должны быть способны перехитрить наших оппонентов, для этого нам необходимо создать полноценную разведывательную структуру. Эта тема вызвала много внимания в СМИ. Я подчеркиваю, что речь не идет о создании агентства вроде ЦРУ, речь идет об эффективном сотрудничестве и использовании всех наших ресурсов», — заявил Ниинистё.