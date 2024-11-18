Володин не исключил ответ новыми системами вооружения на удары ракетами США вглубь РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские удары вглубь России ракетами США вынудят ее отвечать, в том числе возможно использование новых систем вооружения, которые по территории Украины ранее не применялись. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, комментируя решение США о возможности ударов дальнобойным оружием вглубь РФ.

«О решении Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь нашей страны ракетами США. Если это произойдет, то Россия вынуждена будет ответить», — отметил Володин. По его словам, каким будет такой ответ — «вопрос к Министерству обороны» РФ, однако «ясно, что ответ будет».

«Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла. Понимаем, что следующим шагом может быть ответ со стороны США. А потом неизбежен наш ответ. Это называется „эскалация“, — добавил председатель Госдумы.