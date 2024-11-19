В КНР стремятся наладить контакты с будущей администрацией Трампа — FT

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР обеспокоены назначением негативно настроенных к Пекину политиков на ключевые посты в будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. На этом фоне Китай стремится наладить контакты с будущим руководством США во избежание возможного торгового противостояния. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их информации, Пекин стремится к стабильности в отношениях с Вашингтоном и желает избежать новой торговой войны. В этой связи КНР намерена также восстановить связи с представителями бывшей команды Трампа, входившей в состав его администрации во время первого президентского срока в 2016–2020 годах. Тем не менее издание отмечает, что в преддверии возвращения в Белый дом Трамп назначил на ключевые роли антикитайски настроенных политиков, включая члена Палаты представителей Майка Уолца, который станет помощником по национальной безопасности, а также Марко Рубио — будущего госсекретаря.

Как сообщалось ранее, Трамп также хочет вернуть в Белый дом сторонника торговой войны с КНР Роберта Лайтхайзера. После вступления в должность в январе избранный президент США может назначить его представителем на торговых переговорах. На этом фоне отмечалось, что Лайтхайзер был одним из инициаторов развязанной первой администрацией Трампа торговой войны против Китая. США ввели пошлины на китайские товары и вынудили Пекин в 2020 году пойти на подписание с Вашингтоном соглашения об увеличении закупок американских товаров и услуг в течение двух лет на сумму $200 млрд.

Трамп, победивший на выборах президента США 5 ноября, в предвыборной программе предложил ввести тарифы на импорт из Китая на уровне 60%.