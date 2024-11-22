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Пентагон дал краткий комментарий по поводу пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник»

23:15 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон обеспокоен пуском гиперзвуковой ракеты «Орешник», у американских военных пока не готова оценка запуска. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

«Мы, определенно, этим [пуском] обеспокоены, у нас пока нет оценки воздействия, но это определенно вызывает наше беспокойство», — сказала она.

Соединенные Штаты получили от России уведомление незадолго до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник». Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. «Соединенные Штаты были уведомлены незадолго до запуска через канал по уменьшению ядерной опасности», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Россия в автоматическом режиме за 30 минут предупредила США о пуске гиперзвуковой ракеты «Орешник»

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