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Польша производит всего 15-20% боеприпасов, необходимых армии — генерал

11:20 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польская оборонная промышленность производит только 15-20% снарядов, необходимых армии. Об этом в интервью газете Fakt сообщил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«Возможности [Польши] по производству снарядов в данный момент находятся на уровне 15-20% от потребностей армии», — сказал он. Генерал добавил, что 150 тыс. снарядов, которые Польша произведет на своих мощностях в течение трех ближайших лет, «хватит на 10 дней войны».

По мнению генерала, Польше следует строить новые предприятия по производству боеприпасов, а не делать ставку на покупку боеприпасов за рубежом. «Лучше сейчас вкладывать средства в строительство собственных мощностей [по производству боеприпасов], чем покупать боеприпасы за огромные деньги», — сказал он. «Никто нам боеприпасов по относительно дешевой цене не продаст», — добавил генерал Скшипчак.

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