Китай обходит США и ЕС в гонке за мировое первенство в климатической политике — Politico

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выигрывает гонку за лидерство у США и Евросоюза в политике по защите климата, его доминирование в сфере чистых технологий уже укрепило влияние среди развивающихся стран. Такое мнение выразили журналисты европейского издания Politico.

По их оценкам, китайское руководство десятилетиями прилагало усилия, чтобы добиться доминирования в мировом производстве чистой энергии. При этом, отметило издание, Китай никогда не настаивал на «трудовых и экологических гарантиях», которые обычно требуют США и ЕС. Это позволило Пекину заключить «деловые союзы с правительствами Африки, Азии и Латинской Америки», только с 2023 года китайские фирмы инвестировали в чистые технологии за рубежом на сумму более $100 млрд. Особенно активно Китай действует в Африке, где ему удалось заключить 51 из 55 всех сделок на континенте по финансированию проектов в области солнечной энергии с 2021 года.

Как отметила газета, развивающие страны теперь все чаще занимают сторону Китая в его спорах с Европой и США по поводу торговых отношений. «Китай внес вклад в решение проблемы изменения климата, — приводит издание слова первого заместителя министра охраны окружающей среды Чжао Инминя. — В будущем Китай сделает все возможное, чтобы внести еще больший вклад».

Авторы статьи также признали, что Брюсселю и Вашингтону теперь часто «не хватает денег, чтобы конкурировать с Пекином». «По сравнению с китайцами, мы действительно не у дел в Африке и, возможно, в некоторых частях Латинской Америки», — заявил бывший посланник США по вопросам изменения климата Тодд Стерн.

При этом, отмечает Politico, преимущество КНР над США и ЕС достигло такого уровня, что в Пекине даже не считают их своими конкурентами в сфере чистых технологий.