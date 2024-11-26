Сергунина: На ВДНХ открылся каток площадью более 20 тысяч квадратных метров
13:32 26.11.2024
Самый большой каток Москвы открылся на ВДНХ. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, площадь ледового покрытия этого объекта – более 20 тыс. кв м. «Каток может вместить почти 5000 человек одновременно, - говорит заммэра. - Дорожки для катания пролегают вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов “Дружба народов” и “Каменный цветок”. Для комфорта посетителей предусмотрены пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения, кафе с горячей едой и напитками, детская зона и многое другое».
Посетить каток можно со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. Расписание сеансов размещено на сайте ВДНХ, там же можно купить билеты.
Новинкой нынешнего года стали открытые трибуны для зрителей, размещенные неподалеку от фонтана «Дружба народов». Благодаря им посетители ВДНХ смогут следить за ледовыми шоу, вход на трибуны будет свободным.
Как рассказала Сергунина, на катке в зимнем сезоне запланированы примерно 100 событий, в том числе выступления фигуристов, мастер-классы, зарядки со спортсменами, ночные сеансы и театрализованные представления.
В зоне отдыха катка действуют кафе и рестораны, где можно отведать блюда из разных российских регионов. В рамках проекта «Гастрономическая карта России» известные повара будут демонстрировать гостям свое профессиональное мастерство и проводить кулинарные мастер-классы. Для детей на катке есть специальная ледовая площадка с противоположной стороны от Главной аллеи.
Церемония торжественного открытия зимнего сезона на катке состоится 29 ноября с 18:00 до 22:00 и 30 ноября с 19:00 до 22:00. Планируется, что примерно 30 артистов ледового театра под руководством фигуристки призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой покажут горожанам шоу «Как князь Сокол с Зимушкой договаривался». Также гостей ждет выступление звезд фигурного катания, которые продемонстрируют свои лучшие номера и устроят мастер-классы.
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