Количество больших панд в дикой природе достигло 1 900

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество больших панд, обитающих в дикой природе, достигло примерно 1 900, еще 757 живут во всем мире в неволе. Об этом, как сообщает газета Global Times, заявил глава Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Гуань Чжиоу на открывшейся в Чэнду (провинция Сычуань) конференции Global Panda Partners 2024.

В Китае, рассказал Гуань Чжиоу, создано 67 заповедников больших панд, Пекин также сотрудничает с 26 зоопарками в двадцати странах, где содержатся бамбуковые медведи. В 2021 году, продолжил глава ведомства, в КНР был создан Национальный парк больших панд, где осуществляется программа адаптации этих животных к жизни в естественных условиях.