Число вакансий на одного квалифицированного работника в РФ возросло в 2,5 раза — Котяков
14:32 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит кадров, особенно по квалифицированным рабочим, в России растет. Так, число вакансий на одно место квалифицированного рабочего за последние несколько лет увеличилось в 2,5 раза, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Сегодня с учетом текущих темпов развития экономики и перспектив ее роста до 2030 года мы видим дефицит кадров на рынке труда, особенно по квалифицированным рабочим. Всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза, число вакансий по операторам машин и оборудования — в 2 раза. По нашим оценкам, потребность рынка труда в кадрах в горизонте до 2030 года составляет не менее 2,4 млн человек», — сказал он на правительственном часе в Госдуме.
Котяков отметил, что ситуацию с кадрами усложняет демографическая ситуация в стране. «До 2030 года численность населения в возрасте 30-39 лет снизится на 8 млн человек, прирост населения в возрастной когорте 15-24 года составит всего 3 млн человек. Мы находимся в исторически новых условиях рынка труда — это минимальный уровень безработицы 2,4% и максимальная вовлеченность в занятость 74,5 млн человек», — добавил он.
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