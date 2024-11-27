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Потери Украины на фронте могут составлять около 500 тыс. человек — The Economist

15:32 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией могут достигать 500 тыс. человек. Об этом свидетельствуют подсчеты британского журнала The Economist на основе сбора информации из открытых источников.

По его данным, безвозвратные потери ВСУ могут составлять от 60 тыс. до 100 тыс. человек, а санитарные потери — еще 400 тыс. человек. Подчеркивается, что статистика не включает потери среди гражданских лиц.

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