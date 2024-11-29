Большинство поляков выступают за увеличение военных расходов — опрос
12:05 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство польских граждан выступают за увеличение военных расходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.
Опрос показал, что рост расходов на оборону поддерживают 72,9% респондентов, противоположного мнения придерживаются 18,2% участников опроса, еще 8,9% не имеют собственного мнения по данному вопросу.
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