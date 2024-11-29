Возведение первого участка линии укреплений на границе с РФ завершено - кабмин Польши
22:10 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Информационный центр правительства сообщает, что 30 ноября в 9.00 (11:00 мск — прим. ТАСС) премьер-министр Дональд Туск посетит первый построенный участок [линии укреплений на границе с РФ] „Восточный щит“, — говорится в сообщении на сайте канцелярии Туска. Этот участок находится у села Домбрувка на границе с Калининградской областью в РФ в районе Заозерного, как следует из указанных польскими властями координат.
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