Возведение первого участка линии укреплений на границе с РФ завершено - кабмин Польши

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша завершила установку первого участка линии укреплений на границе с РФ, премьер-министр республики Дональд Туск посетит его 30 ноября. Об этом сообщает канцелярия главы польского правительства.



«Информационный центр правительства сообщает, что 30 ноября в 9.00 (11:00 мск — прим. ТАСС) премьер-министр Дональд Туск посетит первый построенный участок [линии укреплений на границе с РФ] „Восточный щит“, — говорится в сообщении на сайте канцелярии Туска. Этот участок находится у села Домбрувка на границе с Калининградской областью в РФ в районе Заозерного, как следует из указанных польскими властями координат.





