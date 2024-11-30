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НОВОСТИ

СГБ Грузии сообщает, что в стране происходит попытка захватка власти

19:40 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антиправительственные митинги в Тбилиси у здания парламента свидетельствуют о том, что в Грузии происходит попытка насильственного захвата власти. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.

«Происходящие события последних дней в стране показывают, что запланированные деструктивные процессы проходят в соответствии с фактическими обстоятельствами, которые были добыты Службой госбезопасности в рамках следствия по делу о насильственном захвате власти. Об этом мы обществу сообщали и заранее», — говорится в заявлении.

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