СГБ Грузии сообщает, что в стране происходит попытка захватка власти
19:40 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Антиправительственные митинги в Тбилиси у здания парламента свидетельствуют о том, что в Грузии происходит попытка насильственного захвата власти. Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.
«Происходящие события последних дней в стране показывают, что запланированные деструктивные процессы проходят в соответствии с фактическими обстоятельствами, которые были добыты Службой госбезопасности в рамках следствия по делу о насильственном захвате власти. Об этом мы обществу сообщали и заранее», — говорится в заявлении.
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