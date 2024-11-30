WSJ: Экономисты считают, что пошлины на экспорт в США в 25% отбросят канадскую экономику в состояние рецессии

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канадских политиков и бизнесменов потрясло обещание избранного президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины в 25%. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, политические и деловые элиты Канады считают беспошлинный доступ на американский рынок необходимым для экономического роста страны, поскольку примерно три четверти всего канадского экспорта приходится на США. Экономисты предупреждают, что 25-процентные тарифы отбросят канадскую экономику в состояние рецессии.