ВС Сирии начали продвигаться по ряду направлений в Алеппо, Идлибе и Хаме
15:00 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения сирийской армии начали продвигаться по нескольким направлениям в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама с целью вытеснения террористов. Об этом сообщило командование ВС арабской республики.
«Наши вооруженные силы начали продвигаться по нескольким направлениям в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб с целью окружения террористов, вытеснения их из районов, в которые они проникли, обеспечения полной безопасности этих территорий, а также закрепления на новых позициях для подготовки к следующей атаке», — говорится в сообщении, опубликованном на странице сирийского Минобороны в соцсети.
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