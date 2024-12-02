ВС Сирии начали продвигаться по ряду направлений в Алеппо, Идлибе и Хаме

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения сирийской армии начали продвигаться по нескольким направлениям в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама с целью вытеснения террористов. Об этом сообщило командование ВС арабской республики.

«Наши вооруженные силы начали продвигаться по нескольким направлениям в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб с целью окружения террористов, вытеснения их из районов, в которые они проникли, обеспечения полной безопасности этих территорий, а также закрепления на новых позициях для подготовки к следующей атаке», — говорится в сообщении, опубликованном на странице сирийского Минобороны в соцсети.