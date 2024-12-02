Певица Елена Любарец выступила в Едином пунке отбора на военную службу в Москве

16:49

В московском Едином пункте отбора граждан на военную службу по контракту побывала певица Елена Любарец, которая пообщалась с посетителями учреждения и посмотрела как в нем организована работа. По словам артистки, это ее первый визит в пункт отбора.

«Я недавно совсем узнала об этом пункте и удивлена, насколько здесь все оперативно, - говорит Любарец. - Здесь добродушная атмосфера, хотя это серьезная организация. Вот это удивило больше всего. Все структурировано. Человек, который сюда приходит, он ни о чем постороннем не думает, он занимается подготовкой».

Певица выступила перед поступившими на военную службу горожанами, исполнив несколько песен, а также пожелала военнослужащим вернуться домой живыми и здоровыми. «Я много работаю с солдатами и в госпиталях бываю, потому что считаю, что долг артиста в такое трудное время – поддерживать наших ребят, - говорит артистка. - И для меня, как для певицы народного жанра, особенно приятно нести русскую культуру и русскую песню. Ребята идут туда за нас, поэтому мы должны тоже им отдать частичку себя».



Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Он действует на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Прием граждан идет в будни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на визит в пункт отбора открыта на портале mos.ru. Консультации по поводу службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить на горячей линии по номеру 117 и при помощи чат-бота @MskContract_bot в Telegram.