Между Швецией и Финляндией произошел разрыв телекоммуникационного кабеля — СМИ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый разрыв телекоммуникационного кабеля произошел между Швецией и Финляндией. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По ее данным, речь идет об интернет-кабеле. Обрыв произошел на территории Финляндии минувшей ночью.

17-18 ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля. Один связывает Германию с Финляндией, другой — Швецию с Литвой.