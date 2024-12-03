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НОВОСТИ

Между Швецией и Финляндией произошел разрыв телекоммуникационного кабеля — СМИ

11:05 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый разрыв телекоммуникационного кабеля произошел между Швецией и Финляндией. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По ее данным, речь идет об интернет-кабеле. Обрыв произошел на территории Финляндии минувшей ночью.

17-18 ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля. Один связывает Германию с Финляндией, другой — Швецию с Литвой.

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