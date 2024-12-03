В ЕК подтвердили, что премьер Словакии звонил фон дер Ляйен из-за заявлений Каллас в Киеве

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Еврокомиссии (ЕК) подтвердили, что премьер Словакии Роберт Фицо звонил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен из-за заявлений верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Киеве во время визита 1 декабря.

«Могу подтвердить, что был телефонный разговор председателя фон дер Ляйен и премьера Фицо», — сказала официальный представитель ЕК Паула Пиньо, отвечая на вопрос журналистов о том, звонил ли Фицо главе ЕК с критикой заявлений Каллас в Киеве.

Ранее новостной портал Denik N сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал новых председателя Евросовета Антониу Кошту и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за их заявления в Киеве. В частности, Каллас заявила в Киеве, что «Евросоюз хочет, чтобы Украина выиграла войну».