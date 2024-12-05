Венгрия может потерять до конца года 1 млрд евро из фондов ЕС — Politico
10:05 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия рискует потерять около 1 млрд евро, удерживаемых Евросоюзом из общего бюджета сообщества и его специальных фондов, если Будапешт не осуществит до конца года по требованию Брюсселя реформы в области демократии и верховенства права. Об этом сообщила газета Politico.
По ее данным, еврокомиссар по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению Петр Серафин заявил после встречи с венгерским министром по делам ЕС Яношем Бокой, что действия Венгрии по разблокированию финансирования сообщества «не совсем то, на что надеялись» в Брюсселе.
В соответствии с правилами ЕС любой стране сообщества дается 2 года, чтобы потребовать обратно средства, удержанные Еврокомиссией. В данном случае речь идет о сумме из бюджета 2022 года. «Это большие деньги для любой страны, но особенно для Венгрии», — приводит Politico слова дипломата ЕС, не пожелавшего назвать свое имя.
Брюссель удерживает в общей сложности 22 млрд евро, предназначенных для Венгрии, добиваясь от Будапешта реализации целого ряда мер, предложенных ЕК в области демократии и верховенства права. Будапешт считает, что уже давно выполнил предъявленные ему требования, а задержки в решении этого вопроса вызваны стремлением руководства ЕС ослабить позиции правительства во главе с Виктором Орбаном.
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