Сбер до конца года откроет полноформатные офисы в Херсонской и Запорожской областях

11:25

Открытие полноформатных отделений Сбера в новых регионах – Херсонской и Запорожской областях – произойдет в декабре 2024 года и будет способствовать развитию предпринимательской активности и благополучию жителей региона. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Дне инвестора.

«Мы стараемся помогать нашим клиентам в самых важных направлениях их жизни. Особое внимание и заботу в этот непростой период мы уделяем жителям Донбасса. Мы понимаем, что старт своего дела – очень важный и значимый шаг, особенно для жителей новых регионов страны, у которых сменился уклад жизни, – отметил он. – На сегодняшний день наши отделения разного формата работают во всех четырех новых регионах, а также в семи городах Крыма. В декабре этого года откроют свои двери первые полноформатные офисы в Херсонской и Запорожской областях, где с I квартала 2025 года будут обслуживаться в том числе и юридические лица. Это даст положительный импульс для развития предпринимательской активности».

Первые партнерские офисы в Херсонской и Запорожской областях Сбер открыл в июле этого года.