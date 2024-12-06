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НОВОСТИ

В этом году инфляция в РФ превысит прогноз ЦБ и может составить 9% — советник главы ЦБ

13:00 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России в 2024 году с высокой вероятностью превысит октябрьский прогноз ЦБ РФ (8-8,5%), заявил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе.

«Мы уже отклоняемся от октябрьского прогноза по инфляции: прогноз инфляции ЦБ — 8-8,5%. С учетом тех данных, пока это предварительные недельные данные, которые мы получили за ноябрь, можно с очень высокой вероятностью утверждать, что инфляция в этом году превысит официальный прогноз ЦБ. Более того, я думаю, мое личное мнение, что инфляция может превысить и 9% в этом году. То есть в 2025 год мы входим с уже более высокой траекторией по инфляции, и в этой части отклонение от прогноза совершенно очевидно», — сказал Тремасов.

Также, по его мнению, нет абсолютной уверенности, что ключевая ставка начнет снижаться в следующем году.

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