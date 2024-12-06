В Москве 7 лет колонии получил блогер, топтавший христианский крест во время стрима
13:20 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии дагестанского блогера Хавиера Ярмагомедова, который в июле этого года топтал в одной из столичных школ христианский крест, транслируя это в интернете. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, блогера также признали виновным в распространении видео с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
«Приговором Дорогомиловского районного суда Москвы Ярмагомедов Хавиер Шухретович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148, п. „б“ ч. 3 ст. 242, п. п. „а“, „г“ ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов; изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом, с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет, на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Суд установил, что Ярмагомедов, находясь в столичной школе, топтал ногой лежащий на полу христианский крест, снимал все на камеру и транслировал в прямом эфире в интернете.
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