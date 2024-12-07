За ночь сбиты четыре БПЛА над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями
09:00 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и по одному над территориями Астраханской и Воронежской областей», — сказали в ведомстве.
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