За ночь сбиты четыре БПЛА над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и по одному над территориями Астраханской и Воронежской областей», — сказали в ведомстве.