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Продавцы вошли в тройку самых дефицитных профессий в РФ в преддверии Нового года - исследование

11:00 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продавцы-консультанты и кассиры в начале декабря вошли в тройку самых дефицитных профессий по России на фоне оживления торговли в предновогодний период. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного по запросу ТАСС.

Аналитики представили hh.индексы, которые показывают соотношение активных резюме на одну вакансию. Показатели от 2 до 3,9 свидетельствуют о дефиците соискателей, а показатели ниже 1,9 — об остром дефиците. В начале ноября самыми дефицитными специальностями по России были дворники, токари и сварщики.

В декабре же на первых двух строчки вновь оказались дворники (hh.индекс — 0,7) и токари (1,1), а третье место заняли продавцы (1,2). Всего на рынке труда сейчас насчитывается 13 профессий, где hh.индекс находится на критической отметке ниже 2.

«По сравнению с прошлым месяцем в первой тройке сварщики уступили место продавцам на фоне оживления торговли в предновогодний период и роста спроса на персонал со стороны магазинов и розничных сетей», — говорится в результатах исследования.

Также в топ-13 самых дефицитных специальностей в декабре вошли повара и кондитеры — 1,3, специалисты по взысканию задолженности — 1,4, автослесари и автомеханики — 1,5, администраторы магазина, слесари, сантехники и врачи — 1,6, сварщики и товароведы — 1,8, а также маляры и мерчандайзеры — 1,9.

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