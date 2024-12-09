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Tекущий год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений — европейские метеорологи

10:20 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущий год «фактически наверняка» станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила европейская Служба по изменению климата «Коперник».

По ее данным, средняя температура на поверхности Земли с начала года была на 0,72 градуса Цельсия выше среднего показателя в период с 1991 по 2020 годы. «Это на 0,14 градуса Цельсия выше, чем за аналогичный период в 2023 году, который пока является самым жарким календарным годом. Учитывая, что до конца года остался лишь месяц, фактически наверняка 2024 год будет теплее 2023 года и, таким образом, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений», — говорится в сообщении службы.

Ожидается, что средняя температура в текущем году будет более чем на 1,5 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальные годы, и это превышение, возможно, достигнет отметки в 1,6 градуса Цельсия. Показатель в полтора градуса Цельсия свыше средней температуры в доиндустриальную эпоху является целевым в мировой климатической политике, страны мира договорились снижать вредные выбросы в атмосферу, чтобы не допустить такого повышения температуры на планете в ближайшие десятилетия.

При этом прошедший ноябрь оказался слегка «прохладнее» того же месяца прошлого года. Средняя температура в этом месяце составила 14,1 градуса Цельсия против 14,2 градусов годом ранее. Тем не менее прошедший месяц все же оказался одним из самых жарких, средняя температура превысила показатель доиндустриальной эры на 1,62 градуса.

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