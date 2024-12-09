В Испании из-за снегопадов объявили о максимальной погодной опасности

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде в ряде регионов страны из-за снегопадов.

Как говорится на сайте метеослужбы, в большинстве случаев из-за непогоды уровень тревоги повышен до желтого (опасность). Тем не менее в некоторых районах на севере и северо-западе королевства из-за снегопадов уровень был повышен до максимального — красного (чрезвычайная опасность).

Кроме того, метеорологическое агентство предупредило о сильных порывах ветра скоростью более 22 метров в секунду.