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НОВОСТИ

В Испании из-за снегопадов объявили о максимальной погодной опасности

15:12 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде в ряде регионов страны из-за снегопадов.

Как говорится на сайте метеослужбы, в большинстве случаев из-за непогоды уровень тревоги повышен до желтого (опасность). Тем не менее в некоторых районах на севере и северо-западе королевства из-за снегопадов уровень был повышен до максимального — красного (чрезвычайная опасность).

Кроме того, метеорологическое агентство предупредило о сильных порывах ветра скоростью более 22 метров в секунду.

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