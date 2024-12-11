Компания Navio представила на AI Journey беспилотный магистральный тягач L5

13:50

Фото пресс-службы Navio



На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») компания Navio впервые представила прототип автономного магистрального тягача L5, который не предусматривает рабочее место водителя.

Универсальный функциональный стек Navio основан на правилах дорожного движения (ПДД) и покрывает все сценарии на дороге. По классификации SAE (Society of Automotive Engineers) тягач Navio соответствует уровню L5 – полная автоматизация, которая не предполагает систем управления для водителя.

Беспилотный автомобиль непрерывно анализирует окружающую среду на основе данных сенсорсета (лидары, радары, камеры): дорогу, других участников движения, элементы инфраструктуры, статические объекты. Он контролирует свое положение внутри полосы, скорость, дистанцию до объектов и при необходимости совершает перестроение. Автономный тягач умеет проезжать специальные участки (пункты взимания платы (ПВП), зоны погрузки/разгрузки), может экстренно тормозить и совершать другие маневры, чтобы предотвратить возможный инцидент.

L5 разработан в соответствии с требованиями стандартов функциональной безопасности и кибербезопасности. Все ключевые механизмы системы резервированы, что гарантирует надежность работы технологии при сбое отдельных компонентов. Беспилотный грузовик круглосуточно находится под контролем удаленного оператора. Специалисты центра телеопераций получают всю информацию о событиях по пути следования транспортных средств, используя технологию V2X (vehicle-to-everything). L5 оснащен комплексом датчиков, которые в режиме реального времени передают информацию о состоянии грузовика. В случае нештатной ситуации центр телеопераций поможет ее решить или вызвать специализированные службы.

Дизайн L5 воплощает баланс эстетики и функциональности. Пропорции и формы обеспечивают низкий коэффициент аэродинамического сопротивления. Отсутствие привычного ветрового стекла и боковых окон говорит о полной автономности грузовика, в котором не требуется место для водителя. Светотехника представлена замкнутым светодиодным контуром габаритных огней и символизирует непрерывность движения грузовика. Интерактивные панели позволяют AI-водителю взаимодействовать с окружающим миром и повышают безопасность: информационные сообщения передаются при помощи графики и текста.

Кабина L5 универсальна и может устанавливаться на шасси седельных тягачей разных производителей. Она не оснащается компонентами и системами для комфорта и безопасности человека в салоне, что сокращает производственные расходы. Обтекаемая аэродинамичная кабина вместе с элементами платформы обеспечивают низкий коэффициент аэродинамического сопротивления для всего автопоезда.

AI-водитель прикладывает оптимальное усилие при торможении и разгоне. Учитывая аэродинамическую эффективность, автономный тягач может экономить до 15% топлива при штатной эксплуатации с совокупным снижением себестоимости перевозки до 30%.

Работа автономных грузовиков в режиме конвейера на магистралях – самом протяженном отрезке пути – позволяет сократить сроки доставки и снизить стоимость грузоперевозки. Им не нужно останавливаться для сна и отдыха, поэтому время полезной эксплуатации может составлять до 23 часов в сутки.

Прототип автономного тягача L5 уже начал проходить полный цикл испытаний технологии в лабораторных (симулятор, HIL-стенды) и реальных условиях. Закрытый полигон позволяет проверить алгоритмы и максимальное количество возможных сценариев до выезда на дороги общего пользования. Для этого используются тестирование vehicle-in-the-loop (имитация сложных сценариев, которые нельзя воспроизвести на полигоне) и реальные объекты. Масштабирование технологии станет возможным за счет внедрения генеративного искусственного интеллекта (GenAI), разработанного в рамках технологического партнерства со Сбером.