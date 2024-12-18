Задержан исполнитель убийства начальника войск РХБЗ Кириллова

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совершивший теракт в отношении начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова задержан, им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, завербованный спецслужбами Украины, которому пообещали вознаграждение в 100 тыс. долларов США и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с МВД России и СК России установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан, 1995 г. р., совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов И. А., 1970 г. р., и его помощник — майор Поликарпов И. В., 1983 г. р.», — сообщили в ЦОС.