Из-за сильной жары в Москве ввели желтый уровень погодной опасности
12:10 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Очень высокая температура, период предупреждения до 20:00 мск, местами сильная жара до плюс 30 градусов», — пояснили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Здесь отметили, что данный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. При этом в Подмосковье аналогичный погодный уровень также введен до 20:00 мск, но в связи с возможными порывами юго-восточного ветра со скоростью 17 м/с.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что в пятницу температурный показатель в столице начнет понижаться и появится облачность. Подобные изменения он связал с отходом господствующего антициклона к востоку.
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