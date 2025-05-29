0
0
137
НОВОСТИ

Из-за сильной жары в Москве ввели желтый уровень погодной опасности

12:10 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Желтый уровень погодной опасности ввели синоптики на территории Москвы из-за прогнозируемой тридцатиградусной жары.

«Очень высокая температура, период предупреждения до 20:00 мск, местами сильная жара до плюс 30 градусов», — пояснили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Здесь отметили, что данный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. При этом в Подмосковье аналогичный погодный уровень также введен до 20:00 мск, но в связи с возможными порывами юго-восточного ветра со скоростью 17 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что в пятницу температурный показатель в столице начнет понижаться и появится облачность. Подобные изменения он связал с отходом господствующего антициклона к востоку.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:50 29.05.2025
Санду борется с оппонентами используя прокуратуру - экс-премьер
0
172
10:35 29.05.2025
Из-за вмешательства Запада и его спецслужб в Сербии возникли сложности - Вулин
0
271
10:20 29.05.2025
Проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами запрещено Рособрнадзором
0
288
09:30 29.05.2025
Усиление радикального ислама стране беспокоит 80% французов - СМИ
0
357
09:25 29.05.2025
Важные решения не могут принимать несколько стран, Совбезу ООН нужна реформа - Токаев
0
413
22:15 28.05.2025
Китай отправил космический аппарат к астероиду Камоалева
0
748
20:00 28.05.2025
Европа отменяет экономические санкции против Сирии
0
777
19:30 28.05.2025
Россия готова представить Украине свой меморандум урегулирования в Стамбуле 2-го июня - Лавров
0
852
18:50 28.05.2025
К концу года в Белоруссии будет размещен ракетный комплекс «Орешник»
0
848
17:56 28.05.2025
Сбер: Единые стандарты работы с персональными данными нужны для всех отраслей, а не только для банков
0
863

Возврат к списку