Из-за сильной жары в Москве ввели желтый уровень погодной опасности

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Желтый уровень погодной опасности ввели синоптики на территории Москвы из-за прогнозируемой тридцатиградусной жары.



«Очень высокая температура, период предупреждения до 20:00 мск, местами сильная жара до плюс 30 градусов», — пояснили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Здесь отметили, что данный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. При этом в Подмосковье аналогичный погодный уровень также введен до 20:00 мск, но в связи с возможными порывами юго-восточного ветра со скоростью 17 м/с.



Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что в пятницу температурный показатель в столице начнет понижаться и появится облачность. Подобные изменения он связал с отходом господствующего антициклона к востоку.







