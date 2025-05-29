Проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами запрещено Рособрнадзором

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор исключил возможность проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами после жалобы на это из Москвы. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.



Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале сообщила, что направила обращение в Рособрнадзор, попросив разобраться в ситуации с проведением ЕГЭ в Москве за круглым столом. Участники экзамена пожаловались на дискомфорт. В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что в расстановке парт «креатива не должно быть».



«Одна жалоба касалась организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории: в двух аудиториях за круглым столом совместно с другими участниками экзамена. По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — говорится в сообщении.





