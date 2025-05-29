Проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами запрещено Рособрнадзором
10:20 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале сообщила, что направила обращение в Рособрнадзор, попросив разобраться в ситуации с проведением ЕГЭ в Москве за круглым столом. Участники экзамена пожаловались на дискомфорт. В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что в расстановке парт «креатива не должно быть».
«Одна жалоба касалась организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории: в двух аудиториях за круглым столом совместно с другими участниками экзамена. По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — говорится в сообщении.
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