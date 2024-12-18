Траты россиян на новые авто упали в ноябре на треть, это минимум за последние 5 месяцев

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Траты россиян на новые автомобили упали в ноябре на треть по сравнению с октябрем и достигли минимума за последние пять месяцев, указано в совместном исследовании компании «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат» (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в конце осени россияне потратили на покупку новых машин 371,8 млрд рублей, что на 12,8% выше уровня годичной давности (329,7 млрд рублей — в ноябре 2023 года), но на 31,5% меньше, чем месяцем ранее (542,4 млрд рублей — в октябре 2024 года). Таким образом, после октябрьского рекорда финансовая емкость рынка в ноябре опустилась до минимума за последние пять месяцев, указывают авторы исследования.

В ноябре на массовые автомобили ушло денег втрое больше, чем на премиальные. Так, в последний осенний месяц на покупку машин массового сегмента было потрачено 282,1 млрд рублей, что составляет 75,9% от общей суммы. В свою очередь автомобили премиум-сегмента обошлись в 89,7 млрд рублей (доля — 24,1%).

Менее других затраты на покупку автомобилей снизились у отечественных брендов. В ноябре россияне потратили на покупку машин российских марок 66,3 млрд рублей — на 15,4% меньше, чем месяцем ранее. Затраты на покупку автомобилей других брендов сократились заметно сильнее: «китайцев» — на 31,9% (до 227,8 млрд рублей), «японцев» — на 38,4% (до 21,1 млрд рублей), «европейцев» — на 38,8% (до 36,1 млрд рублей), «американцев» — на 40% (до 3,8 млрд рублей), «корейцев» — на 56,2% (до 8 млрд рублей). В связи с этим отечественные марки за месяц нарастили свою долю в финансовой емкости рынка — с 14,4% (в октябре) до 17,8% (в ноябре). У всех остальных брендов она сократилась: у китайских — с 61,7% до 61,3%, у европейских — с 10,9% до 9,7%, у японских — с 6,3% до 5,7%, у корейских — с 3,4% до 2,1%, у американских — с 1,2% до 1%.