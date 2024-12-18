Зеленский пожаловался, что Киев получает помощь Запада спустя полгода — год после обещаний
13:05 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина получает помощь от своих союзников порой спустя полгода-год после их обещаний, Запад поставляет стране в том числе оружие в плохом состоянии, что негативно сказывается на моральном состоянии ВСУ. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Между моментом, когда страна говорит „я передам“ и моментом, когда эта помощь действительно приходит, иногда проходит шесть месяцев или год», — сказал он в интервью французской газете Le Parisien. «Также бывает, что это оружие старое или в плохом состоянии. Все это сказывается на моральном духе военных», — добавил Зеленский.
Затрагивая ситуацию на линии соприкосновения российской армии и Вооруженных сил Украины (ВСУ), Зеленский указал, что среди украинских военнослужащих наблюдается «большая усталость», особенно тогда, когда «поддержка некоторых стран начинает ослабевать».
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