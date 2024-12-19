Соратник Хаменеи призвал к выходу Ирана из ДНЯО

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран должен выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), так как участие в этом договоре не принесло исламской республике ничего, кроме безосновательных обвинений в его нарушении со стороны Запада и ужесточения антииранских санкций. С таким утверждением выступил соратник верховного лидера Али Хаменеи и главный редактор консервативной газеты Kayhan Хосейн Шариатмадари.

«Все ясно свидетельствует о том, что „ядерная борьба“ [с Западом], которая продолжается уже более 20 лет, вопреки утверждениям западных стран никак не связана с опасениями по поводу приобретения Ираном ядерного оружия. Наоборот, они хотели вовлечь Иран в борьбу, отобрать всякие возможности для развития научного потенциала нашей страны», — написал Шариатмадари в авторской статье для Kayhan. По его словам, единственный способ «противодействовать такой тактике противника» — это выход из ДНЯО.

Как отметил автор, даже недавние заявления главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в интервью итальянскому агентству ANSA о якобы близости Ирана к созданию ядерного оружия следует расценивать как часть антииранской пропаганды, которая все больше стоит в повестке у США и их союзников из-за продолжающейся борьбы исламской республики с Израилем.