Для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда — Путин

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал способ сокращения числа мигрантов в стране.

«Выход какой? Чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда, нужно использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированного труда», — сказал глава государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. При этом он призвал сосредоточиться на высокотехнологичных сферах.