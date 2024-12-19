Для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда — Путин
14:35 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назвал способ сокращения числа мигрантов в стране.
«Выход какой? Чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда, нужно использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированного труда», — сказал глава государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. При этом он призвал сосредоточиться на высокотехнологичных сферах.
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