Никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет — Путин
14:45 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заверил, что лимитов по программе семейной ипотеке не будет.
«Мы с правительством эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет, потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», — сказал он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
«Здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно», — подчеркнул Путин. «Мы договорились о том, что никаких лимитов не будет», — заявил президент.
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