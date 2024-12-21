Никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет — Путин

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заверил, что лимитов по программе семейной ипотеке не будет.

«Мы с правительством эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет, потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», — сказал он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно», — подчеркнул Путин. «Мы договорились о том, что никаких лимитов не будет», — заявил президент.