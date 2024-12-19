Если первое лицо Украины нелегитимно, то все остальное тоже теряет легитимность — Путин

15:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вся украинская власть нелегитимна, поскольку многие ее органы формируются президентом, утратившим свою легитимность. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Нелегитимность режима в чем заключается? Повторю еще раз: в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти — это представительный орган власти — совет. То есть Рада. Полномочия которого могут быть продлены без выборов условиях военного положения. <…> Государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируется президентом. Это и руководители областей, регионов, это руководство всех силовых структур. Но если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет легитимность», — сказал он.