Госдолг Франции превысил 3,3 трлн евро — Le Monde

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный долг Франции с начала века вырос более чем в три раза и достиг отметки 3,3 трлн евро. Об этом сообщила газета Le Monde.

По ее данным, «в третьем квартале 2024 года долг Франции составил 3,3 трлн евро или 113,7% ВВП».

Задолженность страны в 2003 году составляла 1 трлн евро, уточняет газета.

Как отмечает издание, к 2027 году долг Франции может достичь отметки в 120% ВВП, при этом сокращение задолженности можно ожидать не раньше 2030 года.