Компания из Южной Кореи поставит в Ирак армейские вертолеты KUH-1 Surion

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) подписала контракт на поставку вертолетов KUH-1 Surion в Ирак на 93,7 млн долл. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию. Это будет первая поставка южнокорейских вертолетов Surion за рубеж.





Контракт рассчитан с конца марта 2025 года до марта 2029 года. На данный момент около 200 таких среднеразмерных вертолетов эксплуатируются в южнокорейской армии, где Surion используют как для боевых задач, так и для транспортировки грузов. Surion приняли на вооружение в 2012 году. «Были опасения, что политическая нестабильность из-за недавнего объявления военного положения и импичмента президента может затормозить экспорт корейского оружия за рубеж, теперь ожидаем, что с поставками вертолетов Surion в Ирак эти опасения исчезнут», – рассказал агентству представитель южнокорейского оборонного сектора. В 2022 году объем экспорта южнокорейского оружия составил рекордные 17,3 млрд долл. В 2023 году стоимость сделок оценивалась в 14 млрд долл. Южная Корея рассчитывает стать четвертым экспортером оружия в мире к 2027 году.