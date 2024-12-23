Компания из Южной Кореи поставит в Ирак армейские вертолеты KUH-1 Surion
16:50 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) подписала контракт на поставку вертолетов KUH-1 Surion в Ирак на 93,7 млн долл. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию. Это будет первая поставка южнокорейских вертолетов Surion за рубеж.
Контракт рассчитан с конца марта 2025 года до марта 2029 года. На данный момент около 200 таких среднеразмерных вертолетов эксплуатируются в южнокорейской армии, где Surion используют как для боевых задач, так и для транспортировки грузов. Surion приняли на вооружение в 2012 году. «Были опасения, что политическая нестабильность из-за недавнего объявления военного положения и импичмента президента может затормозить экспорт корейского оружия за рубеж, теперь ожидаем, что с поставками вертолетов Surion в Ирак эти опасения исчезнут», – рассказал агентству представитель южнокорейского оборонного сектора. В 2022 году объем экспорта южнокорейского оружия составил рекордные 17,3 млрд долл. В 2023 году стоимость сделок оценивалась в 14 млрд долл. Южная Корея рассчитывает стать четвертым экспортером оружия в мире к 2027 году.
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