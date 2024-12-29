На Кубани спасатели и волонтеры собрали 47,5 тыс. тонн загрязненного мазутом песка

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели и волонтеры с момента начала выброса мазута на побережье Краснодарского края после ЧП с танкерами собрали на пляжах 47,5 тыс. тонн. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.



″С начала работ по ликвидации ЧС собрали и вывезли с пляжей 47,5 тысячи тонн, из них на площадку временного хранения отправили 13 тысяч тонн, на специализированные предприятия для утилизации — 34,5 тысячи тонн грунта″, — сообщил он в своем телеграм-канале.



Он уточнил, что сегодня к работам привлечено более 600 единиц техники и 8 тысяч человек.





