Дания пожертвовала своей армией ради Украины и не сможет защитить Гренландию — Politico
14:32 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дания не сможет ничего противопоставить возможному присоединению Гренландии к США военным путем при избранном американском президенте Дональде Трампе, так как большую часть своих вооружений и военной техники она отправила на нужды Вооруженных сил Украины. К такому выводу приходит газета Politico.
У США самые высокие расходы на оборону в мире — $948 млрд в 2023 году, а численность американских вооруженных сил составляет 1,3 млн человек, часть которых расположена в Гренландии, напоминает издание. По его информации, Дания потратила на оборону в 2023 году почти в десять раз меньше — $9,9 млрд, в рядах армии королевства числятся всего 17 тыс. военнослужащих.
По мнению газеты, «датские вооруженные силы недостаточно обучены и не имеют необходимого оснащения, чтобы противостоять вторжению США» в Гренландию. Кроме того, королевство «пожертвовало Украине большую часть тяжелой военной техники» и «значительно истощило собственные запасы вооружений, передав танки и артиллерийские системы Киеву».
По оценкам издания, даже если бы Копенгаген сохранил у себя эти вооружения, «от них было бы мало пользы с точки зрения защиты Гренландии от вторжения США». «Действовать там можно только с воздуха или с моря. Вести наземные операции в Гренландии не имеет почти никакого смысла», — приводит Politico мнение старшего научного сотрудника Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиана Соби Кристенсена.
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