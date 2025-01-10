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МВД с 1 января принимает заявления от мигрантов-нелегалов об урегулировании статуса в РФ

16:12 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России с 1 января принимает заявления от иностранных граждан, которые находятся в стране нелегально, для урегулирования их правового статуса и недопущения высылки после 30 апреля. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

«Органы внутренних дел Российской Федерации принимают заявления о продлении сроков пребывания от иностранных граждан, не имеющих документов для законного нахождения и работы», — говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что с 1 января по 30 апреля 2025 года каждый иностранец, нарушивший режим пребывания, обязан для урегулирования своего правового положения явиться в территориальный орган МВД России или обратиться в филиал ФГУП «ПВС» МВД России по месту своего нахождения. В соответствии с указом президента России такие нарушители не будут высланы из страны или помещены в специальные учреждения. Также им не будет запрещен въезд в РФ. «После прохождения установленных процедур им будут выданы документы, дающие право находиться в нашей стране», — пояснили в главке.

Иностранные граждане, утратившие законные основания для пребывания в России, но не обратившиеся в МВД, подлежат высылке в установленном порядке с закрытием последующего въезда, подчеркнули в ведомстве.

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