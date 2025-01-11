Азербайджан приостанавливает поставки 1,7 млн кубометров газа в сутки в Сербию — Вучич
18:00 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджан проинформировал Сербию о том, что вынужден приостановить поставки 1,7 млн кубометров газа в сутки из-за проблем на месторождении Шах-Дениз, сообщил президент балканской республики Александар Вучич.
«Плохая новость никогда не приходит одна, появляется вторая, а затем и третья. Мы получили уведомление от наших азербайджанских братьев и друзей о том, что из-за непреодолимых трудностей, проблем на месторождении Шах-Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 млн кубометров газа в сутки, которые получали. Здесь говорится: „нет уверенности и ясности в том, какой период займет восстановление поставок газа“. Переведу вам на сербский язык, дорогой народ. Это значит, что мы с сегодняшнего дня начинаем намного сильнее и больше расходовать собственные резервы», — отметил Вучич в ходе пресс-конференции.
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