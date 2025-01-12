Речь о полном запрете видеоигр не идет - Володин

11:19 Источник: Интерфакс

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках дискуссии о законопроекте о регулировании индустрии видеоигр подчеркнул необходимость выпуска отечественного контента, речи о полном запрете видеоигр не идет.

"Нам необходимо разрабатывать и выпускать отечественный контент. Это вопрос, который предстоит решать", - написал Володин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Между тем, он прокомментировал информацию, опубликованную на ряде медиаресурсов о якобы возможном полном запрете видеоигр. "Сразу хочу подчеркнуть - об этом речи не идет", - заявил Володин.

Вместе с тем он напомнил, что "за последние годы произошёл ряд случаев нападений учащихся на учеников и учителей в школах".

"Действия были спровоцированы их участием в видеоиграх. Дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире, так как грань между ним и реальной действительностью стирается", - написал спикер Госдумы.