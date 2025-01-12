Аэропорт Пулково снова закрылся по метеоусловиям

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге повторно приостановил прием и отправку самолетов из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

«В связи со сложными метеоусловиями Пулково приостанавливает прием и отправку воздушных судов. Ограничения носят временный характер и необходимы для обеспечения необходимого коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах», — говорится в сообщении.