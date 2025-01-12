0
0
0
НОВОСТИ

Аэропорт Пулково снова закрылся по метеоусловиям

16:45 12.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге повторно приостановил прием и отправку самолетов из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

«В связи со сложными метеоусловиями Пулково приостанавливает прием и отправку воздушных судов. Ограничения носят временный характер и необходимы для обеспечения необходимого коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:30 12.01.2025
Главы МИД стран QUAD планируют встречу с Трампом на следующий день после его инаугурации
0
196
15:40 12.01.2025
Вблизи порта Тамань сложилась самая сложная обстановка, связанная с разливом мазута - МЧС
0
273
14:47 12.01.2025
Япония своим космическим грузовикам нашла применение в испытании оборонных систем
0
341
13:45 12.01.2025
Аэропорт Пулково в Петербурге снова открыт на прием и выпуск самолетов – Росавиация
0
372
13:30 12.01.2025
Лекорню предостерег от сотрудничества со Space X в ущерб европейской космической программе Ariane
0
433
12:50 12.01.2025
Поляки устали от вида украинцев, живущих в пятизвездочных отелях и ездящих на новых авто – Министр обороны
0
492
11:19 12.01.2025
Речь о полном запрете видеоигр не идет - Володин
0
552
09:15 12.01.2025
В Украине могут исключить из программы обучения в старших классах физику, биологию и химию
0
733
09:05 12.01.2025
Из-за непогоды петербургский аэропорт Пулково приостановил работу
0
664
21:00 11.01.2025
Дания сообщила Трампу, что готова обсудить расширение присутствия США в Гренландии — Axios
0
1455

Возврат к списку