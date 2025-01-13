РФ внесла в стоп-лист вице-канцлера по глобальным вопросам МИД Эстонии — источник
17:00 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд внесена в стоп-лист РФ в ответ на аннулирование визы официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой перед совещанием министров иностранных дел ОБСЕ. Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник в Москве.
«Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд, известная своей системной русофобией, внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию, — сказал собеседник агентства. — Это решение — „привет“ Таллину из Москвы в связи с продавленным Эстонией аннулированием мальтийской визы официального представителя МИД России Марии Захаровой, о чем стало известно буквально накануне вылета российской делегации для участия в совещании министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря прошлого года».
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