Байден утверждал в прощальной внешнеполитической речи, что США сейчас не воюют
10:00 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий американский президент Джо Байден утверждает, что Соединенные Штаты в настоящее время не находятся в состоянии войны, и призывает своего сменщика Дональда Трампа «продолжать сплачивать» другие страны для противодействия России и Китаю.
Выступая в понедельник с прощальной речью по вопросам внешней политики в преддверии передачи полномочий Трампу, Байден выразил мнение, что оставляет ему козырные карты. «США следует в полной мере воспользоваться дипломатическими и геополитическими благоприятными возможностями, которые мы создали. Продолжать сближать страны, чтобы справляться с вызовами, которые исходят от Китая, чтобы гарантировать, что война (специальная военная операция — прим. ТАСС) [президента России Владимира] Путина завершится справедливым и прочным миром для Украины, чтобы воспользоваться новым моментом, позволяющим создать более стабильный и интегрированный Ближний Восток», — сказал Байден. Его выступление состоялось в Госдепартаменте США.
С точки зрения Байдена, для стабилизации и интеграции на Ближнем Востоке Трампу придется заниматься прежде всего борьбой с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. «Чтобы добиться этого (обеспечения более стабильного и интегрированного Ближнего Востока — прим. ТАСС), следующая администрация должна гарантировать, что падение [президента Башара] Асада не приведет к возрождению ИГ в Сирии и в регионе в целом. Должна выполнить обязательство сделать так, чтобы у Ирана никогда, никогда не появилось ядерное оружие», — заявил Байден.
НОВОСТИ
- 11:00 14.01.2025
- Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев — СМИ
- 10:32 14.01.2025
- Ким Филби заявлял, что не изменил бы решения работать на СССР — рассекреченные архивы МИ-5
- 10:20 14.01.2025
- Трамп заявил, что хотел бы как можно раньше встретиться с Путиным
- 10:05 14.01.2025
- Мексика планирует стать десятой экономикой мира к 2030 году — президент
- 09:32 14.01.2025
- Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве
- 09:20 14.01.2025
- Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»
- 09:05 14.01.2025
- Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут дистанционно на фоне угрозы атаки БПЛА
- 09:00 14.01.2025
- Силы ПВО нейтрализовали десятки БПЛА над Ростовской и Орловской областями
- 20:19 13.01.2025
- Рютте рассказал, что придется делать европейцам, если они не выделят на оборону больше денег
- 19:40 13.01.2025
- Генсек НАТО: Сейчас Украина не может вести переговоры с позиции силы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать