Байден утверждал в прощальной внешнеполитической речи, что США сейчас не воюют

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий американский президент Джо Байден утверждает, что Соединенные Штаты в настоящее время не находятся в состоянии войны, и призывает своего сменщика Дональда Трампа «продолжать сплачивать» другие страны для противодействия России и Китаю.

Выступая в понедельник с прощальной речью по вопросам внешней политики в преддверии передачи полномочий Трампу, Байден выразил мнение, что оставляет ему козырные карты. «США следует в полной мере воспользоваться дипломатическими и геополитическими благоприятными возможностями, которые мы создали. Продолжать сближать страны, чтобы справляться с вызовами, которые исходят от Китая, чтобы гарантировать, что война (специальная военная операция — прим. ТАСС) [президента России Владимира] Путина завершится справедливым и прочным миром для Украины, чтобы воспользоваться новым моментом, позволяющим создать более стабильный и интегрированный Ближний Восток», — сказал Байден. Его выступление состоялось в Госдепартаменте США.

С точки зрения Байдена, для стабилизации и интеграции на Ближнем Востоке Трампу придется заниматься прежде всего борьбой с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. «Чтобы добиться этого (обеспечения более стабильного и интегрированного Ближнего Востока — прим. ТАСС), следующая администрация должна гарантировать, что падение [президента Башара] Асада не приведет к возрождению ИГ в Сирии и в регионе в целом. Должна выполнить обязательство сделать так, чтобы у Ирана никогда, никогда не появилось ядерное оружие», — заявил Байден.