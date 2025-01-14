Товарооборот РФ и Вьетнама в 2024 году увеличился на 24% — Мишустин
11:20 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взаимный товарооборот РФ и Вьетнама устойчиво растет, в прошлом году он увеличился на 24%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем в Ханое.
«Приоритетное внимание уделяем наращиванию торгово-экономического взаимодействия. Устойчиво растет взаимный товарооборот. В прошлом году он увеличился на 24%, в том числе благодаря реализации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом», — сказал Мишустин.
Премьер-министр РФ находится во Вьетнаме с официальным визитом 14–15 января.
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